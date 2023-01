Δωδεκανήσα

Revenge porn με θύμα δασκάλα: Φίλοι της έλαβαν “ροζ” βίντεό της

Σοκ για τη δασκάλα που έλαβε το βίντεο με τις προσωπικές στιγμές της, προτού αρχίσουν να το λαμβάνουν οι φίλοι της. Η αντίδρασή της.

Βίντεο με προσωπικές ερωτικές στιγμές, μιας νεαρής δασκάλας, μοιράστηκε σε διαδικτυακούς της φίλους στο messenger, με αποτέλεσμα η ίδια να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

H 28χρονη από την Κω, την περασμένη Παρασκευή έλαβε στο messenger, από κάποιον χρήστη, ένα στιγμιότυπο οθόνης από βίντεο με προσωπικές της ερωτικές στιγμές.

Ο άγνωστος την εκβίασε πως αν δεν του έδινε το ποσό των 1.000 ευρώ, θα διέρρεε το βίντεo. Η 28χρονη δεν έδωσε τα χρήματα και διέκοψε την επικοινωνία.

Τις επόμενες ώρες, διαδικτυακοί της φίλοι άρχισαν να τις στέλνουν μηνύματα λέγοντάς της πως είχαν λάβει το επίμαχο βίντεο.

Η κοπέλα υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομία σε βάρος άγνωστου δράστη, για εκβίαση και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, την 28η Ιανουαρίου 2023 και περί ώραν 13.00 καταγγέλθηκε στο Α.Τ. Ηρακλειδών από μια 28χρονη δασκάλα εκβίαση, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα» και του Νόμου 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα την 27η Ιανουαρίου 2023 και περί ώρα 18:37 δέχτηκε ηλεκτρονικό μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο στην εφαρμογή Instagram από συγκεκριμένο προφίλ άνδρα, με το οποίο της ζητήθηκε να του αποστείλει τον τηλεφωνικό της αριθμό, το οποίο και έκανε μετά από τρεις ώρες περίπου.

Την 27η Ιανουαρίου 2023 και 23:50 ώρα δέχτηκε ηλεκτρονικό μήνυμα από το Facebook για έκδοση νέου κωδικού του λογαριασμού της.

Την 28η Ιανουαρίου 2023 και περί ώρα 00:10 δέχθηκε μέσω της εφαρμογής messenger από τον λογαριασμό του ίδιου ατόμου με το οποίο είχε συνομιλήσει στο Instagram ένα στιγμιότυπο οθόνης με βίντεο από προσωπικές της στιγμές ερωτικού περιεχομένου, με το οποίο την εκβίασε ότι θα το διαρρεύσει στις επαφές της στο messenger εάν δεν του κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Δεν κατέβαλε το χρηματικό ποσό που της ζητήθηκε και διέκοψε την επικοινωνία και την 28η Ιανουαρίου 2022 ενημερώθηκε από διαδικτυακούς της φίλους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram και Facebook) ότι είχαν λάβει μηνύματα από τα αντίστοιχα προφίλ της στις προαναφερθείσες διαδικτυακές πλατφόρμες με τα οποία τους ζητήθηκαν χρηματικά ποσά, ενώ σε μερικούς εξ αυτών είχε προωθηθεί το ανωτέρω βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Πηγή: dimokratiki.gr

