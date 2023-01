Ηλεία

Αμαλιάδα: Σύλληψη για παράνομο τζόγο

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της κατηγορούμενης. Τι κατέσχεσαν από το σπίτι.

Συνελήφθη, προχθές το πρωί, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα παίγνια.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της κατηγορούμενης, κατά την οποία βρήκαν και κατάσχεσαν ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, 1.900 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη διαχειριζόταν δυο ιστότοπους παράνομου διαδικτυακού τζόγου και με το ρόλο του παρένθετου προσώπου (μπούκερ), προσέλκυε πελάτες, προκειμένου να συμμετάσχουν ως παίκτες σε τυχερά παίγνια.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ερευνούν συνολικά 89 λογαριασμούς παικτών που είχαν δημιουργηθεί στις ιστοσελίδες του παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας και αφέθηκε αργότερα ελεύθερη με τον συνήγορό της να δηλώνει πως η πελάτισσά του δεν έχει κανένα βαθμό συμμετοχής σε αξιόποινη πράξη.

Πηγή: ilialive.gr

