Θεσσαλονίκη

Βρέθηκε η 16χρονη που εξαφανίστηκε από δομή στο Πανόραμα

Τι αναφέρει ο Σύλλογοςς “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για την υπόθεση της ανήλικης, που είχε εξαφανιστεί για αρκετό καιρό.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από Δομή στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης.

Η 16χρονη βρέθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με την συνδρομής της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην ίδια και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

