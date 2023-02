Αχαΐα

Ναρκωτικά - Πάτρα: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε θερμοκήπιο καλλιέργειας χασίς (εικόνες)

Ποιο είναι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε από την πώληση των ναρκωτικών.

Πλήρες σύστημα εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης, με τη χρήση λαμπτήρων για την ανάπτυξη των δενδρυλλίων, είχε στήσει στο σπίτι του 42χρονος που συνελήφθη,στο Μπεγουλάκι Πατρών, για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών κατέσχεσαν περισσότερα από 1.300 γραμμάρια κάνναβης και 11 δενδρύλλια της ναρκωτικής ουσίας

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, το μεσημέρι της Δευτέρας «επισκέφθηκαν» το σπίτι που διατηρούσε ο συλληφθείς ως καβάτζα και κατά την έρευνα εντόπισαν 1.378 γραμμάρια κάνναβης, 11 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε το ενάμιση μέτρο, δυο ηλεκτρονικές ζυγαριές αφυγραντήρα, εξαερισμούς και φίλτρα εξαερισμού, λάμπες, συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας, φιαλίδια και συσκευασίες με υγρό λίπασμα, υφασμάτινες ντουλάπες, ανεμιστήρα και 12 γλάστρες.

Ο κατηγορούμενος που είχε αναπτύξει ειδικό σύστημα καλλιέργειας κάνναβης, εκτιμάται πως το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε από την πώληση των ναρκωτικών ξεπερνά τις 70.000 ευρώ. Χθες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για ν’ απολογηθεί την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία (καβάτζα) του άνδρα, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν τα εξής :

1.378 γραμμάρια κάνναβης

11 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε το ενάμιση μέτρο,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές,

1 αφυγραντήρα

2 τροφοδοτικά ρεύματος

3 εξαερισμούς

2 φίλτρα εξαερισμού

2 λάμπες

2 χρονοδιακόπτες πρίζας

2 συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας

Φιαλίδια και συσκευασίες με υγρό λίπασμα

1 ανεμιστήρα

2φασμάτινες ντουλάπες και

12 γλάστρες

Ο κατηγορούμενος είχε αναπτύξει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οικία του πλήρες σύστημα εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης, με την χρήση λαμπτήρων για την ανάπτυξη των δενδρυλλίων.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος από την πώληση των ναρκωτικών ξεπερνά τις (70.000) ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

