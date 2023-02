Φθιώτιδα

Λαμία: Είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του (εικόνες)

Ολόκληρο οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του ένας άνδρας στου οποίου το σπίτι έγινε έφοδος.

Οπλοστάσιο αποκάλυψε η έφοδος των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας σε σπίτι 50χρονου στη νότια Λαμία.

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα το μεσημέρι της Δευτέρας (30/1) με αποτέλεσμα να εντοπίσουν:

• Πιστόλι με γεμιστήρα κενό φυσιγγίων,

• περίστροφο που έφερε στο βυκίο του 6 φυσίγγια,

• 3 κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο όπλο και 3 μαχαίρια,

• 1.176 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, διαφόρων διαμετρημάτων,

• 63 κυνηγετικά φυσίγγια και 5 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

• 10 φυσίγγια κρότου, εντός ταχυγεμιστήρα, 11 κάλυκες πυροβόλου όπλου και ένα βλήμα πυροβόλου όπλου,

• θήκη για περίστροφο και ξύλινη λαβή περιστρόφου, 4 κροτίδες και

• 193 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού & 157 αδασμολόγητα τσιγάρα.

Τα παραπάνω κατασχέθηκαν και ο 50χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr