Κακοκαιρία - Κρήτη: Μπλακ άουτ και κλειστά σχολεία στο Οροπέδιο Λασιθίου (εικόνες)

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη.

Κλειστά με απόφαση του δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννη Στεφανάκη παραμένουν σήμερα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, λόγω βλάβης της ΔΕΔΔΗΕ που προκάλεσε γενική διακοπή ρεύματος στις τρεις περίπου τα ξημερώματα. Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα που εντοπίστηκε και που αποκαθίσταται σταδιακά.

Το Οροπέδιο Λασιθίου ντύθηκε στα λευκά, με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται και τα συνεργεία του Δήμου, σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, να βρίσκονται σε εγρήγορση, σε περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβουν.

Χιόνισε και στα Ανώγεια: 1 βαθμό Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο

Χιονισμένο το τοπίο και στα Ανώγεια όπου οι κάτοικοι είδαν την περιοχή τους με το πρώτο φως της ημέρας να έχει ντυθεί στα λευκά. Το σκηνικό της βαρυχειμωνιάς επικρατεί και στον νομό Ρεθύμνου με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Στα Ανώγεια, το πρωί της Τετάρτης ο υδράργυρος έδειχνε 1 βαθμό Κελσίου.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης ευχόμενος στους δημότες “καλό μήνα”.

