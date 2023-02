Αρτα

Άρτα: Μπαρμπέρικο αρνήθηκε να εξυπηρετήσει τρανς άνδρα - Τι λέει ο καταγγέλλων στο “Πρωινό” (βίντεο)

Τι αναφέρει για την καταγγελία του, πως περιγράφει το περιστατιικό και τι λέει για τα συναισθήματα που προκάλεσε η αντίδραση του επιχειρηματία.



Την τρανσφοβική συμπεριφορά του ιδιοκτήτη ενός μπαρμπέρικου στην Άρτα καταγγέλλουν οι Proud Seniors Greece.

Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του σωματείου υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 50 και άνω, οι ιδιοκτήτες του εν λόγω κουρείου αρνήθηκαν να κουρέψουν έναν τρανς άνδρα.

Το κείμενο της καταγγελίας

Ο άνθρωπος που έχει αυτό το μαγαζί στην Άρτα είναι ακραία τρανσφοβικός και σεξιστής. Πήγα να κλείσω ραντεβού από εκεί. Μου λέει δεν κουρεύω γυναίκες. Και λέω εγώ με όση ψυχραιμία είχα “και κοντό μαλλί έχω και “αντρικό” κούρεμα κάνω πάντα και στην τελική δεν είμαι γυναίκα”. Και ο άνθρωπος με κοίταξε και μου λέει σαν να μην άκουσε τι του είπα “δεν κουρεύω γυναίκες”. Έφυγα πολύ εκνευρισμένος.

Οι διεμφυλικοί (τρανς) άντρες είναι άντρες και σε τελική ανάλυση τι ρόλο παίζει το φύλο του ανθρώπου του οποίου το μαλλί θα κουρέψεις; Ζούμε στο 2023 πλέον. Αλίμονο μας αν έχουμε ακόμη την νοοτροπία του “δεν κουρεύω γυναίκες”. Αλίμονό μας που υπάρχουν ακόμη διακρίσεις και δεν αναγνωρίζονται δικαιώματα. Γιατί κάτι τόσο καθημερινό όπως το κουρεμα, για έναν cis straight άντρα να είναι τόσο εύκολο, για έναν trans άντρα να είναι τόσο δύσκολο;

Για να μην μιλήσω για το ότι απλά υπέθεσε το φύλο μου. Όπως και νά’χει δεν θα πρότεινα σε κανέναν να πάει να κουρευτεί εκεί. Ενημερώθηκα και για αλλα περιστατικά που μίλησε υποτιμητικά σε γυναίκες και είπε ότι τους έκανε τεράστια χάρη που τις κουρεψε γιατί δεν μπορεί να ασχολείται με γυναίκες…. Απαράδεκτη συμπεριφορά και αντιμετώπιση.

Σχολιάζοντας την καταγγελία στο Facebook, οι Proud Seniors Greece έγραψαν: «Άλλη μια καταγγελία άρνησης παροχής υπηρεσιών. Κατά την γνώμη, λοιπόν, των ιδιοκτητών του μαγαζιού ένα φίλος ο οποίος πήγε να κουρευτεί, δεν ήταν αρκετά “άνδρας”, ώστε να κουρευτεί στο συγκεκριμένο μέρος. Εμείς οι τρανς ανδρες που μπορεί να μην έχουμε τo passing της δήθεν αρρενωπότητας του στενού μυαλού τους δεν μπορούμε να έχουμε με τα χρήματα μας υπηρεσίες κουρέματος, γιατί δεν είμαστε τόσο άνδρες όσο φαινόμαστε στα μάτια τους. Η επιμόρφωση το πιο σημαντικό πράγμα.»

πηγή: fb/ Proud Seniors Greece

Το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 φιλοξενήθηκε συνέντευξη του καταγγέλοντος, ο οποίος περιέγραψε το περιστατικό και την αντίδραση του, ενώ στην εκπομπή μίλησε και η Πρόεδρος των κομμωτών Αττικής:





