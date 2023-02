Καβάλα

Φωτιά σε σπίτι στη Θάσο: 11χρονος παραλίγο να καεί ζωντανός από σόμπα (εικόνες)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με εγκαύματα μια 40χρονη μαζί με τον 11χρονο εγγονό της όταν ξέσπασε φωτιά στο κτήριο στο οποίο διέμεναν στη Θάσο.

Εγκαύματα στα χέρια, το πρόσωπο και την πλάτη φέρει 11χρονος από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Λιμένα Θάσου σε οίκημα στα Βακουφικά όπου είχε καταλύσει μαζί με τη γιαγιά του.

Ένα φελιζόλ που είχε βάλει η γιαγιά του παιδιού για προστασία από το κρύο, πήρε φωτιά από τη σόμπα που έκαιγε κι έπεσε επάνω στο παιδί με αποτέλεσμα να του προκαλέσει εγκαύματα στο χέρι και στο πρόσωπο ενώ έχει εισπνεύσει και καπνό. Για αυτό διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική που πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια μεγάλη έκταση η οποία είναι εγκαταλελειμμένη. Μέσα εκεί υπάρχει μια ταβέρνα και κάτι αποθήκες που λειτουργούν σαν οικήματα. Σε αυτά είχαν καταλύσει γιαγιά και εγγονός.

