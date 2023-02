Λάρισα

Λάρισα: Προφυλακίστηκε για τον βιασμό της συζύγου του

Σύμφωνα με την καταγγελία της 33χρονης ο σύζυγος της τη βίασε 2 φορές, ενώ ενδιάμεσα την κλείδωσε έξω από το σπίτι τους.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 40χρονος από τη Λάρισα για τον βιασμό της συζύγου του και οδηγείται στη φυλακή των Γρεβενών.

Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από αναβολή που είχε ζητήσει, και οι δυο δικαστικοί λειτουργοί ομοφώνησαν να προφυλακιστεί, έως ότου φθάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 33χρονης, ο σύζυγός της τη βίασε τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα εκείνη να φύγει προσωρινά από το σπίτι τους σε χωριό της Λάρισας. Όταν επέστρεψε, ο 40χρονος για περισσότερη από μισή ώρα είχε κλειδώσει και δεν την άφηνε να μπει στο σπίτι. Λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα ξεκλείδωσε την πόρτα, της επέτρεψε την είσοδο και τότε τη βίασε για δεύτερη φορά.

Ο 40χρονος κατηγορείται για βιασμό, σωματική βλάβη κατά αδύναμων ατόμων, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη βία.

