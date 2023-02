Ηλεία

Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό θάνατο βρήκε πεζός όταν πασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ένας 76χρονος άντρας έχασε τη ζωή του στον Πύργο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης στην Ε.Ο Πύργου Κυπαρρισίας.

Ο ηλικιωμένος σύμφωνα με πληροφορίες επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό σε ένα σημείο αρκετά σκοτεινό.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

F-4: Αντιπτέραρχοι οι δύο πιλότοι του Phantom

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα

Υπαπαντή του Κυρίου: Η θαυμαστή ιστορία της ιερής εικόνας