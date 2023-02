Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ - καταγγελία: Σεξουαλική παρενόχληση φοιτήριας στις ντουζιέρες

Η καταγγελία κοινοποιήθηκε σε φοιτητική σελίδα στο Facebook, περιγράφοντας τα όσα πέρασε η φοιτήτρια, σοκάροντας τη φοιτητική και όχι μόνο κοινωνία

Σοκ προκαλεί στη φοιτητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης η καταγγελία μίας κοπέλας για παρενόχληση από τρεις άνδρες στις κοινόχρηστες ντουζιέρες των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία, η οποία κοινοποιήθηκε ανώνυμα σε φοιτητική σελίδα στο Facebook, το περιστατικό συνέβη πριν από πέντε ημέρες, στην Α’ εστία του ΑΠΘ, όταν η καταγγέλλουσα πήγαινε στα κοινόχρηστα μπάνια για να κάνει ντουζ.

Όπως αναφέρει, την ακολούθησαν στον διάδρομο τρία άτομα, ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μπήκε στο μπάνιο και κλείδωσε την πόρτα. Τα άτομα που την ακολουθούσαν άρχισαν να χτυπούν την πόρτα με σκοπό να την ανοίξουν. Κάποιος από αυτούς της είπε «θα περάσεις καλά, θα σου αρέσει».

Η καταγγέλλουσα αναφέρει πως ούρλιαξε προκειμένου να ζητήσει βοήθεια, όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση λόγω του περασμένου της ώρας. Τέλος, σημειώνει στην καταγγελία ότι μετά από λίγα λεπτά οι δράστες έφυγαν, λέγοντάς της: «θα ξανασυναντηθούμε».

Πηγή: thestival.gr

