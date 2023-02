Θεσπρωτία

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διαμέρισμα από μαγειρικό σκεύος

Τρομακτικές στιγμές έζησε ένοικος όταν είδε το σπίτι του να παίρνει φωτιά από ένα μαγειρικό σκεύος.

Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος στον χώρο της κουζίνας, ενώ σβήστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενοίκου.

