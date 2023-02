Ιωάννινα

Κακοκαιρία – Ήπειρος: Χιόνια, αλυσίδες και κλειστά σχολεία

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Ήπειρο με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα, κυρίως στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και για λεωφορεία αποφάσισε η Αστυνομία Ηπείρου, από τις 08:00 μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, σε μεγάλο τμήμα στην Εγνατία Οδό, λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Πρόκειται για το τμήμα από τον κόμβο Ιωαννίνων μέχρι και τον κόμβο Παναγιάς, μετά τα διόδια Μαλακασίου.

Η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται υποχρεωτικά με αντιολησθητικές αλυσίδες.

Η πυκνή χιονόπτωση ξεκίνησε από τις 05:00 σε όλα τα ορεινά της Ηπείρου, την Κόνιτσα, το Ζαγόρι, το Μέτσοβο και τα Τζουμέρκα. Με απόφαση του δημάρχου Μετσόβου σήμερα όλα τα σχολεία του δήμου θα παραμείνουν κλειστά.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν 20 μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες.

