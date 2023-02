Πέλλα

Πέλλα: Διευθυντής σχολείου σκοτώθηκε μπροστά στους μαθητές

Ανείπωτη τραγωδία με φορτηγό να παρασέρνει τον διευθυντή μπροστά στα μάτια των παιδιών.

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Αριδαίας, στην Πέλλα, με τον 64χρονο διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής να χάνει τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 07:30 έξω από το Δημοτικό Σχολείο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διερχόμενο φορτηγό παρέσυρε τον 64χρονο με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 39χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και το σχολείο παρέμεινε κλειστό λόγω πένθους.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

Πηγή, εικόνες: thestival.gr, aridaia365.gr

