Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης για το μαχαίρωμα μαθητή σε σχολείο

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ο μαθητής που μαχαιρώθηκε, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το επεισόδιο αφορούσε προσωπικές διαφορές.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών έξω από σχολικό συγκρότημα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2023 το πρωί έξω από το 2ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου, όταν τρεις νεαροί τραυμάτισαν με μαχαίρι στο χέρι έναν 18χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο αφορά προσωπικές διαφορές των εμπλεκομένων, ενώ ο 19χρονος δεν ανήκει στη μαθητική κοινότητα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμα ατόμων που εμπλέκονται στο επεισόδιο.

