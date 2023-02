Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ναζιστικά σύμβολα και συνθήματα σε κτήριο του ΑΠΘ (εικόνες)

Τα ναζιστικά συνθήματα και σύμβολα έγιναν γνωστό στο κοινό μέσω των social media.

Ναζιστικά σύμβολα και συνθήματα έγραψαν άγνωστοι σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης.

«Heil Hitler (χαίρε Χίτλερ)», «θάνατος στον καπιταλισμό και τους Εβραίους», «εκδίκηση των λευκών» είναι μερικά από τα ναζιστικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media.

Μάλιστα, σχημάτισαν και τον αγκυλωτό σταυρό, που ήταν το σύμβολο στη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας.

