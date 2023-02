Λάρισα

Τέμπη: Έκλεισαν προληπτικά οι σήραγγες λόγω καπνών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λόγω της κλειστής σήραγγας, σχηματίστηκε ουρά μερικών χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα από και προς Λάρισα, ενώ το πρόβλημα αποκαταστήθηκε το απόγευμα.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Λάρισας, στην περιοχή των Τεμπών κοντά στον Πυργετό, όταν στρατιωτικό όχημα που βρίσκονταν μέσα σε σήραγγα άρχισε να βγάζει καπνούς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Τροχαία αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο. Ωστόσο, δε χρειάστηκε να επέμβει, καθώς κατά πληροφορίες, το πρόβλημα αφορούσε βλάβη στο σύστημα των φρένων του οχήματος που προκάλεσε τον καπνό.

Εντωμεταξύ σχηματίστηκε ουρά μερικών χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα από και προς Λάρισα, ενώ το πρόβλημα άρχισε να αποκαθίσταται λίγο μετά τις 5 με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε πρώτη φάση, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και στις 5.15 στο ρεύμα προς Λάρισα.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: Νέα προθεσμία για την κατάθεσή του

Πέλλα: Διευθυντής σχολείου σκοτώθηκε μπροστά στους μαθητές

Στην ΕΚΑΜ η εκπαίδευση Αλβανών αστυνομικών (εικόνες)