Κοζάνη

Εγνατία: Τροχαίο με νταλίκες - Τραυματίστηκε οδηγός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε μετά από το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο νταλίκες και ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή, στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο των Κοίλων, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο.

Τα οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.





Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε ο οδηγός του ΙΧ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Η μια νταλίκα παρέμενε στο σημείο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Πηγή: kozanimedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Live η εξέλιξη του καιρού

Βαρεμένος για Καραμανλή: Αντέδρασα σε μια ιεροσυλία - Δεν κάνω “δήλωση μετανοίας” (βίντεο)

Μητροκτονία στο Αγρίνιο: αρχίζει η δίκη του 36χρονου