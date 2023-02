Φθιώτιδα

Λαμία - κινητοποιήσεις αγροτών: τρακτέρ γέμισε το κέντρο της πολης (εικόνες)

Οι αγρότες ξεφόρτωσαν γάλα και ζωοτροφές κατά τη διαμαρτυρία τους.

Κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει οι αγρότες, σε όλη την Ελλάδα έτσι και στη Λαμία, που με τρακτέρ έκαναν συλληλητήριο, στο κέντρο της πόλης.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε Παμφθιωτικό συλλαλητήριο με μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Λαμίας και επίδοση ψηφίσματος στην Περιφέρεια, απο τα μέλη των αγροτικών συλλόγων από όλον το νομό.

Οι αγρότες, αντιδρούν στην ακρίβεια και την αύξηση του κόστους παραγωγής και διεκδικούν τη διασφάλιση του εισοδήματός τους με παράλληλη πραγματική ασφαλιστική κάλυψη της παραγωγής τους.

Τα τρακτέρ από τις περιοχές της Αταλάντης, της Μακρακώμης, της Πελασγίας και της Στυλίδας αλλά και από χωριά του κάμπου της Λαμίας συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Λαμίας για να δημιουργήσουν μετά κομβόι και να φτάσουν μέχρι την κεντρική πλατεία της πόλης όπου έριξαν δεκάδες κιλά γάλα και ξεφόρτωσαν ζωοτροφές.

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν αρχικά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία καταλήγοντας μέσω των οδών Θερμοπυλών, Καποδιστρίου, Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Καζούλη και Υψηλάντη στην πλατεία Ελευθερίας, όπου επέδωσαν ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα.

