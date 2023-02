Φθιώτιδα

Λαμία: νεαρός όρμησε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε παιδάκι (εικόνες)

Ο νεαρός, όταν άκουσε την έκκληση της γιαγιάς για βοήθεια, όρμησε στο φλεγόμενο σπίτι για να σώσει το παιδάκι.

Παραλίγο τραγωδία νωρίς το απόγευμα στο κέντρο της Λαμίας όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ημιυπόγειο, όπου διαμένει οικογένεια ρομά και συγκεκριμένα μια 57χρονη με τα τρία εγγονάκια της, ηλικίας 6,5, και 1,5 ετών, αφού οι γονείς απουσιάζουν.

Ήταν λίγο πριν τις τέσσερις το απόγευμα του Σαββάτου όταν ο Διονύσης, ένας 22χρονος γείτονας πηγαίνοντας προς το σπίτι του άκουσε να καλούν σε βοήθεια και έτρεξε να δει τι συμβαίνει.

Μόλις έφτασε στο σημείο είδε πολύ καπνό και το δωμάτιο ενός σπιτιού να είναι μέσα στις φλόγες. Απ' έξω ήταν η γιαγιά με τα δυο μεγάλα παιδιά και οι γειτόνισσες που καλούσαν σε βοήθεια και ήταν σε πανικό.

Τότε ο 22χρονος άκουσε το ένα από τα αδελφάκια να λέει κλαίγοντας ότι το μωρό είναι μέσα στο σπίτι. Ο Διονύσης χωρίς δεύτερη σκέψη έβγαλε το μπουφάν και όρμησε στο φλεγόμενο δωμάτιο.

«Το παιδάκι έκλαιγε και με φωνή που έτρεμε μου είπε ότι ήταν μέσα στο σπίτι το μωρό. Αμέσως πέταξα το μπουφάν και έδωσα μια δυνατή κλωτσιά στο παράθυρο του δωματίου που ήταν στο ύψος του δρόμου. Μπήκα μέσα και άρπαξα το μωρό που ήταν ανάμεσα στις φλόγες. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ευτυχώς το παιδάκι σώθηκε και είναι καλά. Εγώ έκανα αυτό που θα έκανε ο κάθε άνθρωπος αν κινδύνευε μια ζωή....», είπε ο 22χρονος Διονύσης Αμπντιάη, ο οποίος είναι Αλβανικής καταγωγής, αλλά έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Λαμία, όπου ζει και εργάζεται.

Όπως είπαν και άλλοι γείτονες, το παιδάκι σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αφού οι φλόγες είχαν φτάσει δίπλα του και όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες το δωμάτιο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έφτασε και η ΠΥ Λαμίας με δυο οχήματα και πέντε πυροσβέστες που έσβησαν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα.

Πηγή: lamiareport.gr

