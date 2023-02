Λάρισα

Κίσσαβος: μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό ατόμων

Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Στο σημείο βρίσκεται όχημα της 8ης ΕΜΑΚ.

Με επιτυχία στέφτηκε η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στον Κίσσαβο λόγω χιονόπτωσης το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων πρόκειται εννιά για νέους ηλικίας 20-30 ετών -όχι ορειβάτες- που επισκέφθηκαν το βουνό αλλά έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας της χιονόπτωσης που σημειώνεται στην περιοχή.

Μετά από κλήση τους στις 6:30 μ.μ. στο 112, ενημερώθηκαν και εστάλησαν στο σημείο όχημα της 8ης ΕΜΑΚ με τρεις άνδρες, όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Αγιάς με επίσης τρεις άνδρες καθώς και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Πηγή: onlarissa.gr

