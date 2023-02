Φθιώτιδα

Εθνική Οδός: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Λαμίας

Η οδηγός σκόρπισε τον τρόμο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

(εικόνα αρχείου)

Ώρες αγωνίας και τρόμου, έζησαν οδηγοί που κινούνταν το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου και μέχρι τα Καμένα Βούρλα.

Μια 84χρονη οδηγός μπερδεύτηκε και βρέθηκε να κινείται ανάποδα προς Αθήνα, έχοντας μπει στο ρεύμα προς Λαμία, από τον κόμβο Καμένων Βούρλων.

Ειδοποιήθηκε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων που μαζί με την υπηρεσία της οδού σταμάτησαν την ηλικιωμένη οδηγό στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η 84χρονη συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

