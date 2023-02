Εύβοια

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Μήνυμα από το 112 σε Αττική και Εύβοια

Οι οδηγίες και τα μηνύματα του 112 για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" που σαρώνει τη χώρα.

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» και στους κατοίκους των βορείων προαστείων Αττικής, αλλά και στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112.

Συγκεκριμένα μήνυμα του 112 έλαβαν μεταξύ των άλλων οι κάτοικοι της Δροσιάς και του δήμου Διονύσου, περιοχές δηλαδή που έχει αρχίσει να χιονίζει με σφοδρότητα.

Στους κατοίκους γίνεται σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Από το πρωί της Κυριακής η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» επελαύνει και όλοι οι δήμοι του νομού Αττικής βρίσκονται σε ετοιμότητα.

