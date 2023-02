Ιωάννινα

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε τοίχο (εικόνες)

Την τελευταία του πνοή άφησε στο τιμόνι ένας άνδρας που βγήκε εκτός πορείας κι έπεσε σε τοίχο.

Νεκρός ανασύρθηκε από το όχημά του ένας άνδρας 59 ετών, που έπεσε σε τοίχο, σε επαρχιακή οδό έξω από τα Ιωάννινα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου – Λιγοψάς, κοντά στη διασταύρωση Λαψίστας, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο εξετράπη και κατέληξε σε τοιχίο.

Στο σημείο έσπευσαν Τροχαία, Πυροσβεστική και δύο ασθενοφόρα, όμως ήταν ήδη αργά, αφού ο 59χρονος, κάτοικος Ιωαννίνων ανασύρθηκε νεκρός.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων .

