Σχολείο - Θεσσαλονίκη: Νεαροί κλέφτες πιάστηκαν “στα πράσα”

Μπήκαν σε δημοτικό σχολείο για να κλέψουν αλλά πιάστηκαν «στα πράσα».

Τρεις νεαρούς συνέλαβαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα κλοπής από δημοτικό σχολείο στην περιοχή του Ευόσμου.

Οι τρεις νεαροί εισήλθαν σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή του Ευόσμου, προκαλώντας φθορές στην κλειδαριά θύρας σχολικής αίθουσας, αλλά δεν πρόλαβαν να αφαιρέσουν κάτι καθώς συνελήφθησαν από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή ενός εκ των δραστών βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι και μία σιδερογροθιά.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

