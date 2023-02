Θεσσαλονίκη

Ναρκωτικά: Η στιγμή που ο “Ακύλας” τα ξετρυπώνει σε παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου (βίντεο)

Σε σημείο πέραν κάθε υποψίας έκρυψε τα ναρκωτικά χωρίς όμως να υπολογίσει τη...μύτη του αστυνομικού σκύλου «Ακύλα».



Τις ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης που ήταν κρυμμένες στη φόδρα παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου ξετρύπωσε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών «Ακύλας», στη διάρκεια ερευνών που έγιναν σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τις έρευνες διεξήγαγαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος ασφάλειας, όπου με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκαν κρυμμένες στο παιδικό κάθισμα ποσότητες ηρωίνης βάρους 416 γραμμαρίων και κοκαΐνης βάρους 54 γραμμαρίων.

Για την υπόθεση συνελήφθη 39χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ενώ κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά, ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον ανακριτή.