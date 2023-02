Δωδεκανήσα

Ρόδος: καταδικάστηκε ο πατέρας που βίαζε την ανάπηρη κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ποινή επέβαλε το δικαστήριο στον πατέρα που βίαζε την ανάπηρη κόρη του. Τι ανέφερε ο ίδιος στην κατάθεσή του.

Η πολύκροτη υπόθεση με κατηγορούμενο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη κατ’ εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατ’ εξακολούθηση έναν 73χρονο πατέρα, που ομολόγησε εξεταζόμενος ανωμοτί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου τον βιασμό της 49χρονης ανήμπορης λόγω νοητικής στέρησης και αναπηρίας σε ποσοστό 67% γυναίκας, θύματος βιασμού στο παρελθόν από 76χρονο, κόρης του απασχόλησε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω.

Ο 73χρονος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη κατ’ εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατ’ εξακολούθηση. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα που υπέβαλε για αναγνώριση ελαφρυντικών, μειωμένου καταλογισμού αλλά και το αίτημα του για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής.

Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», ο 73χρονος σε ανωμοτί κατάθεση που έδωσε αφού είπε ότι είναι… «οικογενειάρχης» πρόσθεσε… «δεν ξέρω τι έγινε, τι με παρέσυρε ο διάβολος και έγινε η πράξη»!!!

Προσδιόρισε ότι με την ανάπηρη κόρη του ήλθε σε σεξουαλική επαφή μια φορά, περιγράφοντας την αποτρόπαιη πράξη του.

Ο 73χρονος, υποστήριξε ότι τον «προκαλούσε» η 49χρονη κόρη του ερωτικά και ότι του… «επιτέθηκε» για να επιρρίψει τις ευθύνες στον… «διάβολο».

Απολογούμενος ο 73χρονος ισχυρίστηκε ότι η μία και μοναδική φορά την οποία έγινε οποιαδήποτε ερωτική πράξη ήταν το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022.

«Γνωρίζω ότι αυτό το οποίο έγινε ήταν λάθος και μετανιώνω για την πράξη μου. Ζητώ συγγνώμη από όλη την οικογένειά μου και κυρίως από την κόρη μου», τόνισε για να προσθέσει ότι ήταν η κόρη του που το ξεκίνησε, λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας που έχει που ίσως την δυσκολεύουν να διαχειριστεί τις σεξουαλικές της ορμές.

«Το λάθος όμως ήταν και δικό μου από τη στιγμή που δεν αντιστάθηκα όσο έπρεπε. Κάθε μέρα τα βάζω με τον εαυτό μου και μετανιώνω για αυτό που μου συνέβη», πρόσθεσε, ενώ ισχυρίστηκε ότι της έλεγε συνεχώς ότι «αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό», «είμαι πατέρας σου, μην το κάνεις», μέχρι που ενέδωσε!

«Σα να μπήκε ο διάβολος μέσα μου. Ξέρω ότι η ερωτική πράξη μεταξύ συγγενών είναι μεγάλο κακό και μεγάλη αμαρτία και την αναγνωρίζω και διατίθεμαι να πληρώσω την αμαρτία. Αλλά αυτό ήταν το μόνο που συνέβη», πρόσθεσε.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι την βίασε πράγμα που προκύπτει και από ιατροδικαστική έκθεση.

Θυμίζουμε ότι η δικογραφία έχει «εμπλουτιστεί» και με επιβαρυντικές πραγματογνωμοσύνες από ψυχίατρο και ιατροδικαστή, που συγκλίνουν στην τέλεση του καταγγελλόμενου αδικήματος.

Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», την 28η Φεβρουαρίου 2022 ο αδελφός της 49χρονης κοπέλας κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου πως την 26η Φεβρουαρίου 2022 ένας χειριστής γερανού, είδε την αδελφή του, με την οποία είναι σύνοικοι και πάσχει από βαριά νοητική στέρηση, να συνευρίσκεται ερωτικά με έναν ηλικιωμένο άνδρα, που προηγουμένως του είχε συστηθεί σαν πατέρας της. Ο αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε ειδικότερα εξεταζόμενος ότι την 26η Φεβρουαρίου 2022 το πρωί ανέβηκε σε ένα φορτηγό και είδε στην διπλανή μονοκατοικία και συγκεκριμένα στο ημιυπόγειό της, από την ανοικτή εξώπορτα, έναν ηλικιωμένο άνδρα να έχει κατεβασμένο το παντελόνι και το εσώρουχό του και να είναι επάνω από μια κοπέλα που ήταν γυμνή σε καναπέ.

Οταν ο άνδρας κοίταξε προς τα έξω ανέβασε, όπως είπε, το παντελόνι του και έδιωξε την κοπέλα σε άλλο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα.

Βγήκε ο ηλικιωμένος από το σπίτι 20 λεπτά μετά και τότε αναγνώρισε ότι επρόκειτο για τον 73χρονο πατέρα της!!

Σε αναγνώρισή του προέβη εξάλλου και ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Ο αδελφός της μάλιστα ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ότι έχει την επιμέλεια της αδελφής του με νοητική αναπηρία σε ποσοστό 67%.

Την φροντίδα της είχε αναλάβει αρχικώς η μητέρα τους που απεβίωσε το έτος 2009, ενώ οι γονείς του έχουν χωρίσει από το έτος 1982 και στην πορεία ο πατέρας του έχει παντρευτεί.

Ο αδελφός της μάλιστα απεκάλυψε ότι η αδελφή του είχε βιαστεί και από άλλον άνδρα προ επταετίας στο Μόντε Σμιθ.

Ως συνήγορος υπεράσπισης του παρέστη ο κ. Μάνος Τεχνίτης και ως συνήγορος για την υποστήριξη της κατηγορίας ο κ. Βασίλης Μπέης.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με… “άρωμα γυναίκας” στην δολοφονία του Άγγελου (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Μπο: Η Καρολίνα, το δεύτερο μήνυμα, ο “άνανδρος” και η Ελευθερία Ελευθερίου