Ιωάννινα: Νταλίκα σφήνωσε στο τούνελ του αεροδρομίου (εικόνες)

Έκλεισε ο δρόμος από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, προσωρινά, όταν νταλίκα δίπλωσε μέσα σε αυτό.

Νταλίκα «δίπλωσε» και «σφήνωσε» στο τούνελ του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, τη Δευτέρα.

Το όχημα που κινείτο προς την περιφερειακή οδό, εξετράπη της πορείας της, κάτω από άγνωστες συνθήκες και «δίπλωσε» μέσα στο τούνελ.

Ο οδηγός ήταν τυχερός, μέσα στην ατυχία του και δεν τραυματίστηκε.

Η κίνηση στο σημείο διεκόπη προσωρινά και γινόταν από παράπλευρο δρόμο.

