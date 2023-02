Αργολίδα

Αργολίδα - εργατικό δυστύχημα: άνδρας καταπλακώθηκε από βράχο και πέθανε

Μοιραίο ήταν το μεροκάματο για τον άτυχο άνδρα στην Αργολίδα.

Τραγωδία συνέβη στην Αργολίδα όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από βράχο και έχασε τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρας της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου στην περιοχή Γαλαναίικα του Δήμου Επιδαύρου στην Αργολίδα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης ανέφερε: "άλλο ένα παιδί από τον τόπο μας!

δυστυχώς... Ας είναι το τελευταίο... κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους..."

