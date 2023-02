Τρίκαλα

Τρίκαλα: Γυναίκα σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα. Σε κατάσταση σοκ η κόρη της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στα Τρίκαλα, η οποία έπεσε σε ακάλυπτο χώρο από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 7 περίπου το απόγευμα της Δευτέρας επί της Γεωργίου Ολυμπίου, πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Πρόκειται για 69χρονη την οποία αναζητούσε η κόρη της και τελικά τη βρήκε πεσμένη κάτω από το μπαλκόνι.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και μάλιστα η κόρη της άτυχης γυναίκας από το σοκ, υπέστη κρίση πανικού και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Από την Αστυνομία διεξάγεται έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της θανατηφόρας πτώσης.

Πηγή: trikalanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: “Η ισχύς του ήταν ίση με 130 ατομικές βόμβες”

Ιωάννινα: Νταλίκα σφήνωσε στο τούνελ του αεροδρομίου (εικόνες)

Άλκης Καμπανός: Ο διάλογος των δραστών πριν τον σκοτώσουν