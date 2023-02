Λέσβος

Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί για τη διάσωση δεκάδων μεταναστών. Ισχυροί άνεμοι συσχεραίνουν το έργο των Αρχών.

Τρεις νεκροί και 16 διασωθέντες, είναι ο έως τώρα απολογισμός ναυαγίου στην περιοχή της Θερμής στην ανατολική Λέσβο, με πρόσφυγες και μετανάστες σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου το πρωί.

Στην περιοχή επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο, ενώ έρευνες για τυχόν διασωθέντες γίνονται και από την ακτή.

Κατά δήλωση των διασωθέντων περίπου 41 αλλοδαποί επέβαιναν στη λέμβο, η οποία είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια. Σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τον εντοπισμό τους, κανένας εκ των διασωθέντων δεν έφερε σωσίβιο.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παίρνουν μέρος πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, δύο περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας από αέρος, ενώ από ξηράς επιχειρούν στελέχη του Λιμενικού και κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι πολύ δύσκολες, επικρατεί παγετός με ανέμους έξι μποφόρ και τοπικά με ριπές μέχρι και οκτώ Μποφόρ. Ήδη πέντε από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν με συμπτώματα υποθερμίας στο νοσοκομείο.

