Δωδεκανήσα

Λέρος: Συλλήψεις για το πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες

Χειροπέδες σε δυο αλλοδαπούς διακινητές πέρασε το Λιμενικό. Ο ένας εκ των διακινητών είναι ανήλικος!

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση λέμβου, που είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, στη θαλάσσια περιοχή Παντέλι, νοτιοανατολικά της Λέρου, την Κυριακή. Στο ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους τέσσερα παιδιά και μια γυναίκα.

Πρόκειται για ένα 17χρονο και ένα 30χρονο άνδρα. «Από την προανακριτική διαδικασία που διενεργήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Λέρου, προέκυψε η εμπλοκή ενός 17χρονου αλλοδαπού, καθώς και ενός 30χρονου αλλοδαπού, που επέβαιναν στη λέμβο που τους μετέφεραν», αναφέρει η ανακοίνωση του λιμενικού.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών χωρίς να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο, παράνομη είσοδο, πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Αναφορικά με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή Παντελίου νοτιοανατολικά ν. Λέρου, που ξεκίνησε υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. την 05.02.2023, από την προανακριτική διαδικασία που διενεργήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Λέρου, προέκυψε η εμπλοκή ενός 17χρονου αλλοδαπού, καθώς και ενός 30χρονου αλλοδαπού, που επέβαιναν στη λέμβο που τους μετέφεραν.

Οι ανωτέρω αλλοδαποί συνελήφθησαν για παραβάσεις των άρθρων, 29 Ν.4251/14 (διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών χωρίς να υποβληθούν στον προβλεπόμενο έλεγχο), 30 Ν.4251/14 (υποχρεώσεις μεταφορέων-κυρώσεις), 83 Ν. 3386/05 (παράνομη είσοδος), 277 Π.Κ. (πρόκληση ναυαγίου), 306 Π.Κ. (έκθεση ζωής σε κίνδυνο ) και 302 Π.Κ. (ανθρωποκτονία από αμέλεια).

