Πέθανε ξαφνικά 8χρονος γιός ποδοσφαιριστή

Θρήνος στον Αποκόρωνα για τον τόσο πρόωρο και αιφνίδιο χαμό του μικρού παιδιού.

Σοκ στον Αποκόρωνα Χανίων έχει προκαλέσει η ξαφνική απώλεια ενός αγοριού μόλις 8 ετών.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει τους πάντες και έχει σκορπίσει θλίψη στην περιοχή.

Το γεγονός έκανε γνωστό η ποδοσφαιρική ομάδα του Νέου Σαμψόντα Στύλου Αποκορώνου, αφού ο πατέρας του 8χρονου είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας.

Η ανάρτηση της ομάδας:

«Ο Νέος Σαμψών εκφράσει την απέραντη του θλίψη στον ποδοσφαιριστη της ομάδος μας Βαρικου Χαρη για την ξαφνική απώλεια του παιδιού του. Στηρίζουμε και στεκόμαστε στο πλευρό του σε οτιδήποτε μας χρειάζεται. Καλό ταξίδι στην γειτονιά των αγγέλων θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Η είδηση έγινε γνωστή σχεδόν παράλληλα με εκείνη για τον θάνατο μιας 13χρονης στην Ηλεία, που τις τελευταίες ημέρες είχε εμφανίσει υψηλό πυρετό.

Το κορίτσι είχε χάσει τη μητέρα του δύο μήνες αφού γεννήθηκε.

