Σέρρες

Σέρρες: Πυροβόλησε τη νύφη του και αυτοκτόνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στις Σέρρες από την οικογενειακή τραγωδία. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Υπερήλικας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη νύφη του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Το αιματηρό οικογενειακό επεισόδιο διαδραματίστηκε το πρωί σε χωριό του δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 91 ετών δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, εναντίον της 62χρονης νύφης του, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν, με συνέπεια να την τραυματίσει στο πρόσωπο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 91χρονος βρέθηκε αργότερα κρεμασμένος από τον γιο του και σύζυγο της 62χρονος σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Ηλεία - Θάνατος 13χρονης: Τι έδειξε η νεκροψία

Παρίσταναν τους στρατιωτικούς κι άδειαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς