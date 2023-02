Ροδόπη

Κομοτηνή: Η “Λάικα” σταμάτησε ναρκωτικά πριν φτάσουν Τουρκία (εικόνες)

Η «Λάικα» κατάφερε να εντοπίσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικά προτού αυτή «περάσει» τα σύνορα.

Περισσότερα από 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στην οροφή Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητου. Ειδικότερα χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ροδόπης οι αστυνομικοί στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης για τη δράση εγκληματικού κυκλώματος που μεταφέρει ποσότητες ναρκωτικών από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω Ελλάδας εντόπισαν τους δύο εκ των τριών συλληφθέντων δραστών να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μεταφέροντας την εν λόγω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ο τρίτος δράσης με άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός προς αποφυγήν του εντοπισμού και της σύλληψής τους. Οι 44 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 32.050 γραμμαρίων, εντοπίστηκαν με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ναρκωτικών «LAIKA» της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στην οροφή του αυτοκινήτου.

Οι συλληφθέντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ροδόπης.

