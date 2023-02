Μεσσηνία

Πύλος: Έκλεψε το λάδι του νεκροταφείου

Πήρε μεγάλη ποσότητα λαδιού που προοριζόταν για τα καντήλια της εκκλησίας, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιερέα, που ειδοποίησε την αστυνομία.

Το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Πύλου-Νέστορος συνέλαβαν στην Πύλο έναν 45χρονο από τη Γιάλοβα, γιατί από αποθήκη κοιμητηρίου αφαίρεσε ελαιόλαδο βάρους 150 κιλών, το οποίο προοριζόταν για τα καντήλια της εκκλησίας.

Ο 45χρονος πήρε το λάδι από την αποθήκη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στην Πύλο, όμως η πράξη του έγινε αντιληπτή από τον ιερέα της εκκλησίας, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που είχε ο 45χρονος ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής, όμως το κλεμμένο λάδι δεν βρέθηκε και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του, καθώς και για την εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων κλοπών από τον ίδιο δράστη.

