Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Χιονοκαταιγίδα σε Βόλο και Πήλιο

Την έντονη χιονόπτωση συνοδεύουν αστραπές και κεραυνοί.

Σφοδρή χιονοκαταιγίδα ξέσπασε γύρω στις 11:15 και πάλι την πόλη του Βόλου, την ευρύτερη περιοχή του καθώς και το Πήλιο. Η χιονόπτωση, που συνοδεύεται από αστραπές και κεραυνούς, είναι πολύ έντονη, ενώ η πυκνότητα είναι τόσο μεγάλη που άσπρισαν και πάλι τα πάντα -φυσικά η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη.

Η πολύ έντονη χιονόπτωση άρχισε να δημιουργεί και πάλι προβλήματα αφού οι δρόμοι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γεμίζουν από χιόνι και ξαναβγήκαν στους δρόμους εκχιονιστικά και κυρίως υδροφόρες που ρίχνουν συνεχώς θαλασσινό νερό στο οδόστρωμα για να λιώνουν τα χιόνια. Χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος είπε ότι κάθε λεπτό φεύγει από το λιμάνι και ένα αυτοκίνητο με θαλασσόνερο για να κατευθυνθεί σε περιοχές του Βόλου.

Μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες κινούνται συνεχώς σε όλο το οδικό δίκτυο του Πηλίου και δίνεται μεγάλη μάχη για να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί, αλλά οι αλυσίδες είναι απαραίτητες από τον Άνω Βόλο και πάνω με κατεύθυνση προς τα Χάνια και τη Ζαγορά.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε όλη τη Μαγνησία και τη Σκιάθο.

Μαγνησία: Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, σε όλο το οδικό δίκτυο της Μαγνησίας, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και των κακών καιρικών συνθηκών.

Η απαγόρευση ισχύει για τον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, από τα σύνορα της Μαγνησίας με τη Λάρισα και μέχρι τα σύνορα της Μαγνησίας με τη Φθιώτιδα.

Το απαγορευτικό ισχύει και στους παράπλευρους δρόμους της εθνικής οδού. Το ίδιο ισχύει και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Μαγνησίας όπου επικρατεί χιονοθύελλα.

Σημειώνεται ότι εκατοντάδες φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί από την Τροχαία σε σταθμούς διοδίων και σε σημεία στάθμευσης της ΠΑΘΕ.

