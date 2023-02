Χανιά

Χανιά: Καταδικάστηκαν 4 αστυνομικοί για ξυλοδαρμό πολίτη

Το περιστατικό είχε γίνει σε μπαρ στο κέντρο της πόλης. Η ποινή που τους επέβαλλε το δικαστήριο. Στην ΕΔΕ της υπηρεσίας που προηγήθηκε δεν είχαν προκύψει ευθύνες.

Τέσσερις εν ενεργεία αστυνομικοί καταδικάστηκαν με απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων, για τον ξυλοδαρμό πολίτη τον Δεκέμβριο του 2018 μέσα σε γνωστό νυχτερινό μπαρ στο κέντρο των Χανίων.

Το Πρωτοδικείο επέβαλλε ποινές από έξι έως 18 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή, για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Για το ίδιο επεισόδιο καταδικάστηκε και ο, 33χρονος σήμερα, πολίτης, σε πέντε μήνες φυλάκιση για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.

Για το συμβάν διενεργήθηκε ΕΔΕ, στο πλαίσιο της οποίας δεν προέκυψαν ευθύνες και οι αστυνομικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους μέχρι και σήμερα.

