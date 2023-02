Πιερία

Κατερίνη: τοίχος καταπλάκωσε ηλικιωμένο μέσα στο σπίτι του

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ηλικιωμένος στην Κατερίνη, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, κατέρρευσε τοιχοποιία μέσα στο σπίτι του, με συνέπεια να εγκλωβιστούν τα πόδια του κάτω από μπάζα.

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο με έξι άνδρες και τρία οχήματα.

Τον ηλικιωμένο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε σε νοσοκομείο. Κατά πληροφορίες, η ηλικιωμένη σύζυγός του κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και είναι καλά στην υγεία της.

Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος από χώρο κατοικίας, συνεπεία μερικής καταπλάκωσής του από τοιχοποιία στην Κατερίνη Πιερίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 8, 2023

