Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: Ζωντανοί εντοπίστηκαν κι άλλοι μετανάστες

Δύο ακόμη άνθρωποι αγνοούνται από το ναυάγιο με μετανάστες που έγινε στην περιοχή της Θερμής.

Καλά τα νέα για το ναυάγιο με μετανάστες στη Θερμή της Λέσβου. Άλλοι 12 επιζώντες του ναυαγίου εντοπίστηκαν Πλέον, ο αριθμός των διασωθέντων ανέρχεται σε 39.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023, μετά την πρόσκρουση βάρκας στα βράχια στην περιοχή Προβοσκίδα Θερμής Λέσβου, είχαν ανασυρθεί νεκροί δύο γυναίκες και ένας άνδρας.

Όπως είπε ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου, Ελευθέριος Ντουρουντούς, άλλοι δύο άνθρωποι αγνοούνται από το ναυάγιο με μετανάστες. Ωστόσο, με την εύρεση των 12, ο συνολικός αριθμός των επιζώντων είναι πλέον 39.

