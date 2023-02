Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κλοτσιές και μπουνιές σε λεωφορείο

Η καταγγελία που έκαναν οι νεαροί στο αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Θύματα ξυλοδαρμού έπεσαν δύο 19χρονοι τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023, μέσα σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία.

Οι νεαροί διαπληκτίστηκαν με ένα άτομο στο λεωφορείο 72 της γραμμής «Α.Σ. ΙΚΕΑ-Ν. Μηχανιώνα», την ώρα που αυτό βρισκόταν στην περιοχή «Μηδέν». Στη συνέχεια ομάδα ατόμων τους χτύπησε με γροθιές και κλοτσιές. Οι 19χρονοι μετέβησαν με δικά τους μέσα σε εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

