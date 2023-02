Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: τους σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν ναρκωτικά

Η σύλληψη των δύο ανδρών, έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, όταν σταμάτησαν το όχημα και πραγματοποίησαν σχετκό έλεγχο.

Συνελήφθησαν, δύο κατηγορούμενοι για παραβάσεις περί ναρκωτικών ουσιών, στο Ρέθυμνο με τους αστυνομικούς να κατάσχουν ποσότητα κάνναβης σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν.

Η σύλληψη των δύο ανδρών, έγινε σήμερα το μεσημέρι 9 Φεβρουαρίοι 2023 σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, όταν σταμάτησαν το όχημα και πραγματοποίησαν τον έλεγχο κατά την διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 118 γραμμάρια κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

