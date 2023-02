Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: διασωληνωμένος ο άνδρας που τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του άτυχου άνδρα.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε ένας 55χρονος άνδρας το βράδυ της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου 2023.

Γύρω στις 20:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη Λεωφόρο Παπανικολάου, στα Πεύκα, όχημα παρέσυρε τον 55χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός που παρέμεινε στο σημείο, ενημέρωσε τις Αρχές για το συμβάν.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.

