Πάτρα: απείλησε τη γυναίκα του με όπλο

Ο άνδρας έβγαλε όπλο στη σύζυγό του και μετά προσπάθησε να το εξαφανίσει.

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη ένας 41 ετών άνδρας, μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι την απείλησε με όπλο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς της Β’ Αστυνομικού Τμήματος η 35χρονη γυναίκα, μετά από έντονο τσακωμό που είχαν, ο 41χρονος έβγαλε όπλο και την απείλησε.

Άμεσα μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου, ο οποίος υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση εναντίον της συζύγου του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς του Β Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, μετά τη μήνυση της συζύγου του, φέρεται να τον επισκέφθηκε άτομο στο οποίο έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού και την εντολή να «εξαφανίσει» όπλα που κατείχε.

Σε έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν κάτω από τη σέλα της μηχανής του 41χρονου, ένα αεροβόλο όπλο και ένα κρότου – λάμψης.

Η Ασφάλεια Πατρών σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία.

