Δωδεκανήσα

Κάρπαθος - Ναυάγιο: 44 φορές ισόβια σε Τούρκους διακινητές μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξαν στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι για τις κατηγορίες και τι έλεγαν προανακριτικά.



Σε 44 φορές ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων δύο Τούρκοι «δουλέμποροι» ηλικίας 32 και 41 ετών, για το τραγικό ναυάγιο με παράτυπους μετανάστες, που σημειώθηκε ανοικτά της Καρπάθου την 10η Αυγούστου 2022.



Ο 32χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι ήταν και αυτός ένας μεταφερόμενος και ότι ήθελε απλά να μεταβεί στην Ιταλία, όπως όλοι οι άλλοι επιβαίνοντες. Αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην οργάνωση και μεταφορά των μεταναστών. Ο 41χρονος υποστήριξε τον 32χρονο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε κανένα ενεργό ρόλο στη διακίνηση των μεταναστών.



Προανακριτικά όμως είχε υποδείξει τον συγκατηγορούμενό του ως τον καπετάνιο του πλοίου! Και οι δύο δήλωσαν ότι καπετάνιος του πλοίου ήταν ένας Αλγερινός, ο οποίος διέφυγε με φουσκωτό.



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου 2022. Το Λιμεναρχείο Καρπάθου έλαβε εντολή από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση 80 ατόμων σε συγκεκριμένο θαλάσσιο στίγμα (38 ν.μ. νότια της Ρόδου) έπειτα από τη βύθιση του σκάφους στο οποίο επέβαιναν.



Με τη συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών εντοπίστηκαν τελικά και περισυνελέγησαν σώοι 27 άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κω και οι δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στην Κάρπαθο και συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι εισήλθαν παράνομα στη χώρα, αφού δεν διέθεταν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.



Οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τον εντοπισμό και άλλων αγνοούμενων ναυαγών συνεχίστηκαν για πολλές ημέρες, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών του ναυαγίου και τον εντοπισμό των δραστών.





Κάποιοι από τους διασωθέντες αναγνώρισαν και υπέδειξαν τους δύο τούρκους υπηκόους, ως κυβερνήτες του σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους.



Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ για τη μεταφορά τους με προορισμό την Ιταλία, μέρος των οποίων, και συγκεκριμένα 500 ευρώ κατέβαλαν οι διακινητές στις τουρκικές αρχές προκειμένου το ταξίδι να είναι «εξασφαλισμένο», όπως τους είπαν. Δήλωσαν επίσης ότι στο σκάφος επέβαιναν 60 με 80 άτομα.



Ανέφεραν επίσης ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το πλήρωμα έθεσε με τη βία τους επιβάτες σε περιορισμό σε καμπίνες και σε άλλους εσωτερικούς χώρους τους οποίους κλείδωσαν, έτσι ώστε να μη γίνει κανείς ορατός από τις ελληνικές λιμενικές αρχές. Ο καπετάνιος φέρεται να είχε σε περίοπτη θέση ένα μαχαίρι.



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων είχαν απαγγελθεί οι κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων, της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση με στόχο τη διακίνηση-μεταφορά παράτυπων μεταναστών, τη διευκόλυνση μεταφοράς από το εξωτερικό στην Ελλάδα από κοινού υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα και της κερδοσκοπίας με κίνδυνο για ανθρώπους και με πρόκληση θανάτου σε ανθρώπους, καθώς επίσης της πρόκλησης ναυαγίου με ενδεχόμενο δόλο από το οποίο προέκυψε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων.



Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας υπήκοος Αφγανιστάν και ένας υπήκοος Πακιστάν, οι οποίοι διαφεύγουν της σύλληψης.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, από την πράξη δε αυτή μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και τελικά επήλθε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, από κοινού, κατά συρροή, κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας και για πρόκληση ναυαγίου με ενδεχόμενο δόλο από το οποίο προέκυψε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων από κοινού.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Αγωνία για ζευγάρι Ελλήνων στην Αντιόχεια

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Βαγγόπουλος: Ο Φιλιππίδης εκλιπαρούσε για να μην πάει στην φυλακή (βίντεο)