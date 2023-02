Μαγνησία

Αποκεφαλισμός σκύλου: Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον εντοπισμό του δράστη

Που θα εστιάσει η έρευνα για την φρικαλεότητα με τον αποκεφαλισμό του άτυχου ζώου, το άψυχο σώμα του οποίου είχε “πεταχτεί” στα χιόνια.

Προκαταρκτική έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου διέταξε η Εισαγγελία Βόλου, για τον σκύλο που βρέθηκε αποκεφαλισμένος μέσα στα χιόνια, στα Κάτω Λεχώνια, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, το άτυχο ζώο βρέθηκε από πολίτη που περνούσε από το σημείο, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι κανείς κάτοικος δεν έχει υποβάλλει καταγγελία για το περιστατικό.

Όπως καταγγέλλει η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, η αποτρόπαια πράξη φαίνεται ότι έγινε από ανθρώπινο χέρι, καθώς η κατάσταση του ζώου, δε μαρτυρά ότι έπεσε θύμα ενός άλλου άγριου θηρευτή.

Η έρευνα των Αρχών θα εστιάσει αρχικά στην μαρτυρία του πολίτη που ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα, με την προσδοκία ότι οι λεπτομέρειες που θα αναφέρει θα φέρουν στο φως νέα στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, εθελοντές ζωόφιλοι απευθύνουν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να μιλήσουν ή να καταγγείλουν ό,τι έπεσε στην αντίληψή τους στις Αρχές.

