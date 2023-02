Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 50χρονο ταραχοποιό στο Πανόραμα

Ο άνδρας συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του.

Έγινε «ο φόβος και ο τρόμος» μίας ολόκληρης γειτονιάς στον Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Εκτός από εμπρησμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων, καταγγέλθηκε από τους ιδιοκτήτες μεζονέτας ότι προκάλεσε φθορές στις σωληνώσεις νερού με συνέπεια να πλημμυρίσουν, ότι έσκισε τα ελαστικά των αυτοκινήτων τους, ότι τους εγκλώβισε μέσα στο σπίτι κλειδώνοντας με λουκέτο την πόρτα της κεντρικής εισόδου, ότι τους απείλησε με σφυρί λέγοντας πως «νύχτα θα φύγετε από δω». Σε βάρος του είχαν εκδοθεί αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων ώστε να μην πλησιάζει την συγκεκριμένη μεζονέτα, αλλά εκείνος τις αγνόησε. Πριν από λίγες μέρες έφτασε στο σημείο να σπάσει τις σωληνώσεις φυσικού αερίου της συγκεκριμένης μεζονέτας αφήνοντας τους ενοίκους της χωρίς θέρμανση, καθώς υπήρχε κίνδυνος διαρροής.

Ο λόγος για έναν 50χρονο άνδρα, που συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του, η 10η τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 4 ετών, αποφασίζοντας την άμεση εκτέλεση της ποινής του, με συνέπεια να οδηγηθεί στις φυλακές. Προηγουμένως οι δικαστές τον έκριναν ένοχο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κοινώς επικίνδυνη βλάβη με κίνδυνο για άνθρωπο και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι ο 50χρονος είναι ιδιοκτήτης μίας άλλης μεζονέτας που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με αυτή των παθόντων ιδιοκτητών, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, με την κόρη και τον γαμπρό τους και το νεογέννητο παιδί τους. Το κίνητρο της επιθετικής συμπεριφοράς τού κατηγορουμένου, όπως αναφέρθηκε στο δικστήριο, φέρεται να είναι μία αντιδικία που έχει με τον εργολάβο που πούλησε στην οικογένια τη μεζονέτα, με τον ίδιο να θεωρεί τους νέους ιδιοκτήτες της ότι συνωμότησαν εναντίον του για να χάσει την περιουσία του.

Έντρομοι οι μηνυτές περιέγραψαν στο δικαστήριο όλα όσα βιώνουν τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από τότε δηλαδή που αγόρασαν το σπίτι. «Έχει χαλάσει την ψυχική μας ηρεμία και την ποιότητα ζωής μας» κατέθεσε η μητέρα, ενώ, ο σύζυγός της ανέφερε ότι «ζούμε σε καθεστώς τρόμου» και απευθυνόμενος προς τους δικαστές είπε: «Έχετε στα χέρια σας τη δύναμη του νόμου, δώστε μας την ασφάλειά μας». «Ένιωσα ασφάλεια μόλις τις τελευταίες τρεις μέρες που κρατείται» είπε η κόρη τους αναφερόμενη στον 50χρονη, ενώ ο σύζυγος της τελευταίας ανέφερε ότι έχουν πληρώσει 20.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε.

Στο πλευρό τους στάθηκαν γείτονες τους, που, όπως κατέθεσαν, είδαν τα οχήματά τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. «Αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε στην τρομοκρατία […] Βάλαμε κάμερες» κατέθεσε μάρτυρας, ενώ μία γειτόνισσα ανέφερε ότι όσο κυκλοφορεί ελεύθερος «δεν μπορώ να κοιμηθώ».

Ο ίδιος στην απολογία του είπε ότι έχει 15 χρόνια αντιδικία με τον εργολάβο, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι κάτοικοι είναι φίλοι του εργολάβου. Αποδέχθηκε μέρος των φθορών, ενώ ισχυρίστηκε ότι το κτίσμα είναι αυθαίρετο. Απαντώντας στον ισχυρισμό αυτό η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε: «και θα το κατεδαφίσετε εσείς;».

Νωρίτερα, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών Θεσσαλονίκης που τον συνέλαβαν κατέθεσαν ότι απείλησε και τους ίδιους.

