Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - καταγγελία: Έδειρε τη γυναίκα του... επειδή πάχυνε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε η 39χρονη για τον άγριο ξυλοδαρμό της από το σύζυγό της.

Δεν έχει προηγούμενο η αιτία για την οποία ξέσπασε ένας άγριος καυγάς μεταξύ συζύγων, το απόγευμα της Τετάρτης στον Βόλο, όπου ο 40χρονος άνδρας έφτασε στο σημείο να ξυλοκοπήσει την 39χρονη γυναίκα και να χτυπάει το κεφάλι της στο δάπεδο, επειδή είχε πάρει... κιλά!

Η 39χρονη ειδοποίησε την Αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της την έβρισε χυδαία για το... βάρος της, την αποκάλεσε «άχρηστη» και την ξυλοκόπησε άγρια. Η ίδια έσπασε πάνω στα νεύρα της την τηλεόραση και τότε ο δράστης την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο δάπεδο, σύμφωνα με το protothema.gr. Όμως, πριν προλάβει να σηκωθεί, εκείνος έπιασε το κεφάλι της και το χτύπησε επανειλημμένα στο πάτωμα!

Ο 40χρονος συνελήφθη και την Πέμπτη παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για έναν απλό καυγά. Η σύζυγός του δήλωσε πως επιθυμεί να λυθεί το θέμα εξωδικαστικά η έδρα πρότεινε τη λύση της δικαστικής διαμεσολάβησης. Έτσι, η δίκη αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ ο 40χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Το γηροκομείο - “κολαστήριο” σε καραντίνα μετά τις αποκαλύψεις

Βία ανηλίκων: 15χρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους

Κηδεία Μανούσου Βολουδάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” (εικόνες)