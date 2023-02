Δωδεκανήσα

Ρόδος - καταγγελία: Ανήλικος βίασε 13χρονη... με την “άδεια” του πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην κατάθεση της η 13χρονη. Πώς την οδήγησαν στο σπίτι του φερόμενου δράστη.

Στην εξιχνίαση υπόθεσης βιασμού με θύμα μια 13χρονη Ρομά την οποία «έκλεψε» χωρίς την θέλησή της ένας 17χρονος ομοεθνής της, τον οποίο γνώριζε, προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, σχηματίζοντας δικογραφία και κατά του 41χρονου πατέρα του ανήλικου δράστη.

Πιο συγκεκριμένα, την 9η Φεβρουαρίου 2023 η ανήλικη κατέθεσε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου παρουσία πραγματογνώμονα ψυχολόγου ότι την 4η Φεβρουαρίου 2023 και περί ώραν 22.00 ενώ μετέβαινε στην οικία της γιαγιάς της, που διαμένει δίπλα στην οικία της μητέρας της, άγνωστος άνδρας τον οποίο είχε δει ελάχιστες φορές ως τότε, την εξανάγκασε δια της βίας να εισέλθει σε αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας μεγαλύτερης ηλικίας, πιθανότατα ο πατέρας του, και την μετέφεραν σε άγνωστη οικία.

Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεση της 13χρονης, αμφότεροι την εξανάγκασαν με χρήση βίας και απειλών να έρθει σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή με τον ανήλικο, παρά τη θέλησή της και με την προτροπή του έτερου μεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα. Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν τα στοιχεία των δραστών, εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν από το θύμα. Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε πρόσφατη πλήρη ρήξη παρθενικού υμένα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εκτός των ορίων του αυτοφώρου θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βία ανηλίκων: 15χρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους

Κηδεία Μανούσου Βολουδάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία - καταγγελία: Έδειρε τη γυναίκα του... επειδή πάχυνε