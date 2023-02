Γρεβενά

Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Το κόλπο που έστησε για αν μπει στο σπίτι του θύματος και να κλέψει χρήματα και κοσμήματα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών κατάφεραν να εξιχνιάσουν απάτη που τελέστηκε σε βάρος 81χρονης γυναίκας, σε περιοχή των Γρεβενών και σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 34χρονου ημεδαπού.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι την 30-01-2023 το πρωί σε περιοχή των Γρεβενών, ο 34χρονος προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ και με το πρόσχημα της επιδιόρθωσης τεχνικού προβλήματος, εισήλθε σε οικία 81χρονης και κατάφερε να της αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και χρυσά κοσμήματα αξίας περίπου 1.500 ευρώ, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα, με οδηγό και επιβάτη έτερα άτομα και αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 34χρονου ημεδαπού, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών για την ταυτοποίηση των συνεργών του.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

